استطلاع رأي: شعبية بايدن تراجعت 2% مقارنة بأيامه الأولى بالبيت الأبيض

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة /هاريس إكس/ بالتعاون مع صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية، تراجع شعبية الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" بمقدار نقطتين مئويتين منذ أيامه الأولى في البيت الأبيض وتوليه سدة الحكم.
وأفاد استطلاع الرأي - الذي أجري يومي 28 و29 من شهر يناير الماضي - بانخفاض نسبة تأييد الناخبين لأداء بايدن كرئيس للولايات المتحدة إلى 61 % بتراجع قدره نقطتين عن استطلاع سابق تم إجراؤه يومي 21 و22 يناير.
وأشار الاستطلاع إلى انخفاض نسبة تأييد الناخبين الجمهوريين لبايدن بمقدار 6 نقاط مئوية منذ الاستطلاع الأخير، حيث انخفضت من 30 % إلى 24 %.. في حين لا تزال نسبة دعم بايدن بين الديمقراطيين ثابتة عند 94 %.
ونقلت الصحيفة عن 64 % من المستطلعين المستقلين، قولهم إنهم يوافقون على أداء بايدن في البيت الأبيض، مما يسجل ارتفاعًا من 62 % في استطلاع 21-22 يناير.
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