حريق في مستودع بالمدينة الصناعية في الرياض والدفاع المدني يتدخل

باشرت مديرية الدفاع المدني بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، التعامل مع حريق اندلع في أحد المستودعات الكائنة بحي المدينة الصناعية.
وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة –عبر حسابه على تويتر- إنَّ مدني الرياض باشر حريقًا بمستودع في حي المدينة الصناعية على طريق الخرج، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل.
كان أمين العاصمة المقدسة بالمملكة العربية السعودية "مكة المكرمة" المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قد أصدر قرارا عاجلا للبلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة، بضرورة التوجيه والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود للوقاية من فيروس "كورونا" ومنع انتشاره.
وبحسب صحيفة سبق السعودية شدد القرار علي ضرورة ، إلزام جميع المنشآت التجارية والمراكز التجارية والغذائية ومحال الصحة العامة بمكة المكرمة، باتباع الإجراءات الوقائية، إضافة إلى تنفيذ الحملات التفتيشية والجولات الرقابية المكثفة على المحلات التجارية والأسواق المركزية ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على مدار الساعة.
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