مفاجأة مرعبة.. تسجيل أول إصابة بسلالتين لكورونا في وقتٍ واحد بالبرازيل

في مفاجأة مدوية، تنذر بخطرٍ كبير،أفاد خبراء وأطباء في البرازيل بأنه تم رصد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد وسلالته الجديدة في وقتٍ واحد، في تحدي جديد للعالم في مواجهة مرضٍ خطير، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وذكرت صحيفة ديلي ميل،أنه جرى رصد حالتين لشخصين أصيبا في البرازيل بسلالتين من فيروس كورونا المستجد في الوقت نفسه، ما يجعل إصابتهما شديدة الخطورة، نظرًا لإزدوزاجية الإصابة، والتي قد تودي بحتفهما، إن لم تفلح الأدوية في وقف الفيروس.
جاء الكشف عن التطور الخطير، من قبل باحثين في جامعة فيفيل، حيث قاموا بإجراء مسح لـ90 شخصًا مصابًا بالفيروس في ريو جراندي دو سول، الواقعة في جنوب البرازيل، وتم اكتشاف الأمر.
وقال الباحثون "إن التوصل للأمر إليه ليس هينًا أبدًا، حيث ثبتت إصابة أحد المرضى بسلالتين من وباء كورونا تحورتا في البرازيل، وتطورتا بشكل منفصل في ولايتين مختلفتين، وعرفوها باسم P.1 وP.2، أما المريض الثاني فأصيب بسلالتي P.2 وB.1.91، في نفس الوقت .
وقال فرناندو سبيلكي، الباحث الرئيسي في الدراسة، إنه يخشى أن تؤدي العدوى المزدوجة إلى حدوث تحورات جديدةفي سلالات كورونا بشكل سريع، ما قد يحول الأمر لكارثة عالمية مرعبة، وسط تحذيرٍ من إمكانية أن تتداخل السلالتان مع بعضهما البعض وتنتجان مسوخًا فيروسية أشد فتكًا.
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