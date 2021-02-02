شنت ميليشيات الحوثي قصفا عنيفا عشوائيا، بمختلف أنواع الأسلحة، على الأحياء السكنية في حي "منظر" السكني بمديرية "الحوك" جنوبي الحديدة، غربي اليمن؛ ما أسفر عن تدمير عدد من منازل المواطنين.
ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ عن أهالي حي "منظر" القول: إن "منازلهم دمرت جراء القصف العشوائي من ميليشيات الحوثي، وقد أصبحوا مشردين لا منازل ولا مأوى لهم"، مطالبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل والنظر إلى جرائم ميليشيات الحوثي بحق المواطنين.
في سياق ذي صلة، عاودت ميليشيا الحوثي، المدرجة على اللائحة الأمريكية السوداء للجماعات الإرهابية، استهداف القرى السكنية في مديرية "حيس" جنوب الحديدة، بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وقالت مصادر محلية إن "المليشيات الحوثية أطلقت، خلال الساعات الماضية، عددا من القذائف المدفعية مستهدفة قرى سكنية في مناطق متفرقة بالمديرية".
وأشارت المصادر إلى أن عناصر الميليشيات فتحت نيران الأسلحة الرشاشة والمتوسطة على مزارع المواطنين والطرقات الفرعية المؤدية إلى بلدات حيس، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.
ويعاني حي منظر السكني من قصف حوثي متواصل بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى تدمير عشرات المنازل ودفع بمئات الأسر إلى النزوح بحثا عن مناطق آمنة من إرهاب ذراع إيران، وسط ظروف معيشية بالغة السوء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحوثيون يقصفون عشوائيا الأحياء السكنية بالحديدة غربي اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.