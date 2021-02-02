نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفينة تتعرض للسطو المسلح في المياه العراقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت سفينة للسطو المسلح بالقرب من خور عبد الله في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، بحسب ما ذكر مصدر حكومي عراقي.

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن المصدر قوله إن "مجموعة من القراصنة هاجمت الليلة الماضية إحدى السفن التي لم تعرف عائديتها هل هي عراقية أم لا، لكن جميع أفراد كادرها الذين تعرضوا للسطو من العراقيين".

وأضاف المصدر، أن "المجموعة التي سطت على السفينة سرقت أموالا وهواتف الكادر الموجود وغادرتها".



