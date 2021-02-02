نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق ضخم يدمر نحو 30 منزلا في أستراليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسببت حرائق الغابات شمال شرق مدينة بيرث الواقعة على الساحل الغربي الأسترالي، في تدمير ما يقدر بنحو 30 منزلًا، وفقًا لروسيا اليوم.

ولفت رئيس بلدية سوان كيفين بيلي، إلى أن الحرائق دمرت أكثر من 30 منزلًا، مضيفًا: "نحن ننتظر فقط تأكيد الأرقام، لكننا نبحث في مكان ما بالقرب، وأكثر من 30 منزل قد فقد".

وأوضح بيلي، أن "أحد رجال الإطفاء عولج من استنشاق الدخان"، مضيفا أنه "لم تكن هناك إصابات أخرى"، فيما أكد رجال الإطفاء أنهم سيحققون فيما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح.

وكان نائب مفوض إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ بولاية غرب أستراليا، كريج ووترز، كشف أن الحريق تضاعف حجمه بين عشية وضحاها، وانتشر في مساحة 7366 هكتارا (نحو 18202 فدانا)، من المزارع والغابات.

وقال ووترز: "الرياح القوية تعيق دخولنا واحتواء الحريق، والسيطرة عليه".

ووأشارت السلطات الأسترالية، إلى أن الحريق الذي تبلغ مساحته 7000 هكتار (نحو 17000 فدان)، والذي يبلغ محيطه 75 كيلومترا، بدأ يوم أمس الاثنين.