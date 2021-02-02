“tawjihi.jo” موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية // 2021/02/04 إعلان نتيجة الدورة التكميلية

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية الرسمي على تويتر، أنه انتهت كافة أعمال التصحيح والتدقيق لكراسات الإجابات لجميع طلاب الشهادة الثانوية العامة الدورة التكميلية 2020، وأنها سوف يتم توقيع السيد وزير التربية والتعليم الدكتور / تيسير النعيمي، واعتماد النتيجة ومن ثم عقد مؤتمر صحفي الخميس القادم الموافق 2021/02/04، لعرض تفاصيل النتيجة من نسبة النجاح العامة وأسماء الطلبة الأوائل، وبعد ذالك رفعها على موقع توجيهي جو للاستعلام عنها من قبل الطلاب الناجحين.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

أعلنت الوزارة أن الطلاب الذين أدوا أمتحان التوجيهي الدورة التكميلية 2020 بلف 95451 طالب وطالبة، منقسمين إلي قسمين، القسم الأول الطلبة النظاميين ويبلغ عددهم 56959 طالب وطالبة، وطلبة الدراسة الخاصة ويبلغ عددهم 38542 طالب وطالبة، كانوا موزعين على 1145 لجنة أمتحانية في 464 مدرسة على مستوى المملكة، وكانت الوزارة أعدت 42 قاعة أضافية تحسباً لأي حالة طارئة تستدعي نقل أي لجنة نتيجة ظهور فيروس كوفيد 19، وقالت الوزارة أن 29 طالب مشترك في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث قد تم أمتحانهم في 6 قاعات.

الدخول على رابط tawjihi.jo الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم. تسجيل الاسم رباعي ورقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة. تحديد نتيجة توجيهي الأردن الدورة التكميلية 2020. الضغط على زر عرض النتيجة سوف تظهر النتيجة بالتفاصيل.

طريقة الاستعلام عن نتيجة توجيهي الأردن 2020 الدورة التكميليةنتيجة توجيهي الأردن الدورة التكميلية 2020

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية السيد / عبد الغفور القرعان، أن الوزارة سوف تبقي على جدول المواصفات دون أي تغير عن الدورة الصيفية، بحيث تكون النسبة 40% للمستوى العادي، 40% للمستوى المتوسط، 20% للمستوى المتقدم، وقال أن التصحيح سوف يراعي الظروف الغير طبيعية التي مر بها الطلاب هذا العام من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وطمأن الطلاب أن النتائج جيدة.