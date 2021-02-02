أخبار اليمن : تصعيد بالحديدة وغارات على 3 محافظات

دوت الخليج -

تصعيد بالحديدة وغارات على 3 محافظات

صعّدت قوى العدوان خروقاتها بمحافظة الحديدة، واستهدف الطيران أمانة العاصمة ومحافظتي مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية. تصعيد بالحديدة وغارات على 3 محافظاتصعّدت قوى العدوان خروقاتها بمحافظة الحديدة، واستهدف الطيران أمانة العاصمة ومحافظتي مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت243 خرقاً بينها خمس غارات لطيران تجسسي على الدريهمي وتحليق 20 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي وكيلو16 والمنظر والفازة والجبلية ومدينة الحديدة. وأشار إلى تنفيذ 58 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و161 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مطار صنعاء الدولي، وغارتين على منطقة سلبة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف، كما شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

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