أخبار اليمن : فريق الصحة العالمية بالمنشأة البيطرية الصينية

فريق الصحة العالمية بالمنشأة البيطرية الصينية
زار فريق محققين تقوده منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، منشأة للطب البيطري في مدينة ووهان بوسط الصين، بحثا عن أدلة بشأن منشأ جائحة كورونا.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن عضو الفريق ورئيس منظمة إيكوهيلث إليانس، بيتر داسزاك، قوله: إن الزيارة تمضي "على نحو جيد للغاية".
وأشار إلى أن الفريق أجرى "اجتماعات مفيدة جدا"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ويشار إلى أن الفريق كان قد قام بزيارة لمستشفيات رئيسية، والفرع الإقليمي لمراكز مكافحة الأمراض، وسوق هوانان للمأكولات البحرية، الذي يعتقد أنه يرتبط بأول الإصابات بفيروس كورونا في نهاية العام 2019
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