إصابات كورونا عالمياً تقترب من 104 مليون

إصابات كورونا عالمياً تقترب من 104 مليونكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن حصيلة المصابين تجاوزت 103 ملايين و935 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 75 مليونا و756 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 2 مليون ونحو 248 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم الإثنين، تراجعاً طفيفاً جدا في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 392 ألف و565 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,210 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (454,213 وفاة)، والبرازيل (225,143 وفاة)، والمكسيك (159,100 وفاة)، والهند (154,522 وفاة)، وبريطانيا (106,564 وفاة).

كما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (26,911,375 إصابة)، والهند (10,767,206 إصابات)، والبرازيل (9,230,016 إصابة)، وروسيا (3,868,087 إصابة)، وبريطانيا (3,835,783 إصابة).