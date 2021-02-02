إسرائيل: أمام إيران 6 أشهر لإنتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووى

جدة - نرمين السيد - وأضاف شتاينتس، أن السياسة التى انتهجتها إدارة الرئيس ترامب أضرت بشدة ببرنامج طهران النووى، غير أن فريق الرئيس بايدن أشار إلى أن استراتيجية ترامب قد فشلت، مرجحا أن تكون إيران على بعد أسابيع فقط من امتلاك ما تحتاجه لتطوير قنبلة نووية.

وكان الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق النووى الإيرانى، الذى كبحت بموجبه طهران برنامجها النووى.