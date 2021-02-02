عاجل.. مقتل شخصين وإصابة أربعة فى سلسلة انفجارات بـ أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق باسم شرطة كابول فردوس فارامارز، إن شخصين قتلا وأصيب اثنان فى انفجار أول، وأصيب شرطيان فى انفجار آخر.

ووقع انفجار ثالث فى كابول، لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

كذلك، استُهدفت سيارة تابعة للشرطة فى ولاية باروان فى شمال العاصمة من دون أن يسفر الانفجار عن وقوع إصابات، بحسب الشرطة.

ورغم إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن بعض هذه الهجمات التى نشرت حالة من الخوف والفوضى فى البلاد، فإن كابول وواشنطن تلقيان باللوم فيها على حركة طالبان.