استطلاع رأى جديد يظهر تراجع شعبية بايدن

جدة - نرمين السيد - وأفاد استطلاع الرأى - الذى أجرى يومى 28 و29 من شهر يناير الماضى - بانخفاض نسبة تأييد الناخبين لأداء بايدن كرئيس للولايات المتحدة إلى 61 % بتراجع قدره نقطتين عن استطلاع سابق تم إجراؤه يومى 21 و22 يناير أى منذ أيامه الأولى فى البيت الأبيض وتوليه سدة الحكم.
وأشار الاستطلاع إلى انخفاض نسبة تأييد الناخبين الجمهوريين لبايدن بمقدار 6 نقاط مئوية منذ الاستطلاع الأخير، حيث انخفضت من 30% إلى 24%، فى حين لا تزال نسبة دعم بايدن بين الديمقراطيين ثابتة عند 94 %.
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