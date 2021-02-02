بعد يوم من الانقلاب.. ميانمار تعلن إغلاق المطار الدولي في يانجون حتى يونيو

أعلنت ميانمار، اليوم الثلاثاء، إغلاق المطار الدولي في مدينة يانجون، وذلك بعد يوم من الانقلاب على السلطة في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير مطار يانجون،فون ماينت، قوله: "تلقينا أمرا بإغلاق المطار"، مضيفا أن "المطار سيظل مغلقا حتى نهاية مايو، لكنه لم يذكر تاريخا محددا". وبحسب صحيفة ميانمار تايمز، فإنه تم إلغاء الإذن بالهبوط والإقلاع لكافة الرحلات بما في ذلك الرحلات الإنسانية حتى 31 مايو.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب الحزب الحاكم في ميانمار، بضرورة إقرار نتائج الانتخابات وانعقاد البرلمان، وذلك عقب الانقلاب الذي قاده الجيش.

وأمس الأول من فبراير، أعلن جيش ميانمار فرض حالة الطوارئ لمدة عام، والانقلاب على السلطة المنتخبة، وأكد أن دافعه هو تعديل الأوضاع المتأزمة بعد حدوث تزوير كبير في انتخابات نوفمبر الماضية التي اكتسحها الحزب الحاكم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، لكن المعارضين والمراقبين السياسيين يرون ان تلك حجة لاتستند إلى دليل واضح.

وقام العسكريون في ميانمار باعتقال زعيمة البلاد وكبار المسئولين في الحكومة والحزب الحاكم، وإنما تم اعتقال مئات المعارضين كذلك، في حملة قمع كبرى، جلبت إدانة دولية واسعة.

فقد ندد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، باستيلاء الجيش على السلطة من الحكومة التي يقودها المدنيون في ميانمار، واحتجاز أونج سان سو كي زعيمة البلاد المنتخبة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ووصفه بأنه "اعتداء مباشر على انتقال البلاد إلى الديمقراطية وسيادة القانون".