قرار جديد لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بشأن تيار المستقبل

كشفت وكالة الأنباء الللبنانية ، عن إصدار رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري قرارا بتعيين ناصر عدرا وخالد طه في عضوية المكتب السياسي للتيار ، بناء على المادة 48 من النظام الداخلي.

وفي سياق اخر ، أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عباس مرتضى، 3 قرارات تتعلق بتصدير الحمضيات الطازجة والمواشي الحية.

ونص القرار الاول الذي حمل رقم رقم 8/1 والذي يتعلق باخضاع تصدير الحمضيات الطازجة الى إذن مسبق، يصدر عن وزير الزراعة.

وفيما يتعلق بالقرارين الثاني والثالث فقد اختصا باستيراد واعادة تصدير المواشي الحية، حيث شدد علي منع استيراد المواشي الحية من الابقار المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 48 شهرا، كما يمنع استيراد المواشي الحية من الاغنام والماعز المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 72 شهرا"، والباقي دون تعديل.