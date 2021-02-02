لبنان.. اجتماع وزاري لبحث ترشيد الدعم

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اجتماع اللجنة الوزارية، الثلاثاء، لبحث ترشيد الدعم، حيث نوقشت برامج الدعم والسيناريوات المقترحة، وذلك بحضور مجموعة من الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء.

وكانت كشفت وكالة الأنباء اللبنانية ، عن إصدار رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري قرارا بتعيين ناصر عدرا وخالد طه في عضوية المكتب السياسي للتيار، بناءً على المادة 48 من النظام الداخلي.

وفي سياق اخر ، أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عباس مرتضى، 3 قرارات تتعلق بتصدير الحمضيات الطازجة والمواشي الحية.

ونص القرار الأول الذي حمل رقم رقم 8/1 والذي يتعلق بإخضاع تصدير الحمضيات الطازجة إلى إذن مسبق، يصدر عن وزير الزراعة.

وفيما يتعلق بالقرارين الثاني والثالث فقد اختصا باستيراد وإعادة تصدير المواشي الحية، حيث شدد علي منع استيراد المواشي الحية من الابقار المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 48 شهرًا، كما يمنع استيراد المواشي الحية من الأغنام والماعز المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 72 شهرا"، والباقي دون تعديل.