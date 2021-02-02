توجيه مهم من وزير الصحة الكويتي لمدراء المؤسسات العلاجية

أصدر وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح، توجيها مهما لمدراء المؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة، بحصر غرف استراحة الأطباء وغرف الخفارة وغرف استراحة التمريض والفنيين والإداريين، والوقوف على ما تحتاجه من عمليات صيانة وتأثيث، لضمان تحقيق سبل الراحة والأمان المستحقة للطواقم الطبية والفنية والإدارية.
ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، ذكرت وزارة الصحة أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على حقوق ومكتسبات الكوادر الصحية والإدارية العاملة في الصحة، والتي تعتز الوزارة بكفاءتها وتضحياتها المشهودة.
وفي سياق أخر، شفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة الكويتية ، أنه من المتوقع أن تبدأ الوزارة بتقديم الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينكا - أكسفورد" للمواطنين والمقيمين اليوم أو غدا، وذلك بعد وصول الدفعة الأولى إلى البلاد فجر أمس الاثنين.
وكانت الكويت، قد أعلنت وصول 200 ألف جرعة من لقاح «أكسفورد» المضاد لفيروس «كورونا» الذي يتم تصنيعه في مصنع سيروم للأمصال في الهند، بترخيص من شركة «أسترازينيكا» العالمية فجر يوم أمس الإثنين.
ونقلت صحيفة "الراي"، عن مصادر مطلعة تأكيدها أن "الكويت طلبت جرعات إضافية على الحصة السابقة المؤمنة من اللقاحات، والتي تبلغ 5.7 مليون جرعة، بهدف تأمين حصة تعزيزية تكون جاهزة حال استدعت الحاجة لاستخدامها، بما يمكن معه تفادي أي تحديات في ظل الطلب المتزايد على اللقاحات".
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