نتائج التوجيهي التكميلي 2020 الأردنية // نتائج الثانوية العامة الدورة الشتوية خلال 48 ساعة إلكترونياً

نتائج التوجيهي التكميلي 2020 في الأردن، والرابط الإلكتروني الخاص باستخراجها، تشغل بال العديد من الطلاب وأولياء الأمور، نظراً لكونها مرحلة مهمة في حياة الطالب، فهي المؤهلة للدخول للمرحلة الجامعية، وقد أدي نحو 95 ألف طالب وطالبة امتحانات الدورة الشتوية للشهادة الثانوية العامة 2020، وسط ظروف استثنائية سببها فيروس كورونا، وقد تمت الامتحانات وسط إجراءات وقائية واحترازية على أعلى مستوي وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم الأردنية، لحماية الجميع وضمان سلامتهم سواء طلاب أو القائمين على المراقبة ولجان التصحيح ورصد الدرجات.

موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2020

وسط حالة القلق التي تشهدها البيوت الأردنية، للتعرف على موعد إعلان نتائج توجيهي الأردن التكميلي 2020، فقد خرجت علينا وزارة التربية والتعليم منذ قليل، عبر حسابها الرسمي على تويتر، لتعلن الموعد الرسمي لإعلان النتائج، حيث سيكون الموعد يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، أي باقي من الزمن نحو 48 ساعة على معرفة النتائج، ويتم استخراجها إلكترونياً من خلال رابط إلكتروني رسمي.

الدخول على رابط النتائج “tawjihi.jo“.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على بحث.

تظهر النتائج عقب إعلانها.

رابط استخراج نتائج توجيهي الأردن 2020 الدورة التكميليةنتائج الدورة الشتوية لشهادة الثانوية العامة 2020-2021

تسعي دائماً وزارة التربية والتعليم الأردنية، لتوفير فرص للطلاب لتحسين نسب النجاح بالثانوية العامة، حيث قام طلاب الشهادة الثانوية 2020، بأداء امتحانات الدورة الصيفية وكانت نسبة النجاح ضعيفة، فكان اللجوء لدخول امتحان التكميلي 2020، لضمان الحصول على درجات أعلي ونتائج جيدة، للتأهل للدخول للمرحلة الجامعية.

تقديم طلاب التكميلي للمرحلة الجامعية 2020-2021

تستعد وزارة التعليم العالي والحث العلمي في الأردن، لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية الدورة التكميلية 2020، بالتسجيل إلكترونياً عبر رابط وحدة تنسيق القبول، حيث قامت الوزارة بعمل تحديثات للرابط ليكون جاهز للضغط عليه أثناء التسجيل لرغبات الطلاب الناجحين في الدورة التكميلية، على أن يقوم الطلاب بالاطلاع على التخصصات المتاحة بمختلف الجامعات.