رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 وخطوات تسجيل الحضور على مدرستي لطلاب الترم الثاني 2021

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 وخطوات تسجيل الحضور على مدرستي لطلاب الترم الثاني، حيث يتواصل أعداد كبيرة من الطلاب على متابعة الحصص الافتراضية المتاحة عبر شبكات الانترنت والموجودة على موقع مدرستي، وذلك عقب توقف الدوام الدراسي بصورة مؤخرا على مستوى كافة انحاء المملكة العربية السعودية والاتجاه بالاعتماد على المواقع التعليمية التي من ضمنها موقع مدرستي التي نتابع مع حضراتكم الان خطوات التسجيل عليه.

منصة مدرستي التعليمية 1442

مؤخراً فعلت وزارة التعليم السعودية الدخول على منصة مدرستي التعليمية لتكون بديلة للذهاب الى المدارس فى ظل أزمة تفشي وباء كوفيد 19، حيث بامكانكم الان على مستوى جميع طلاب المملكة العربية السعودية استخدام موقع مدرستي على تسجيل الحضور وتسجيل الغياب ومتابعة الشروح والبرامج الدراسية المتاحة على مدرستي، التي توفر بيئة مدرسية متكاملة، وذلك فور التسجيل على المنصة باتباع الخطوات التي نستعرضها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية.

خطوات التسجيل على منصة مدرستي

بإمكان جميع طلاب كافة المراحل التعليمية داخل المملكة العربية السعودية تسجيل الحضور واستخدام منصة مدرستي التعليمية فور اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على منصة مدرستي التعليمية

النقر على أيقونة تسجيل دخول

إدخال اسم المستخدم

إدخال كلمة السر

مباشرة التسجيل على المنصة باختيار الصف الدراسي التابع له

النقر على ايقونة تسجيل دخول وبهذا ستحصل على منصة تعليمية متكاملة سيصبح بإمكانكم الاعتماد عليها على رفع الواجبات وتنزيل الدرس بكل سهولة، او التواصل مع احدي معلمين المملكة العربية السعودية من خاصية تواصل مع معلمي، تاو لإثبات الحضور اون لاين، وغيرها من إمكانيات مطروحة بشكل خاص لمساعدة الطلاب على استكمال تعليمهم الدراسي اون لاين بداخل منازلهم وذلك من خلال الحضور الدراسي اليومي على مدرستي.