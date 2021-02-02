جدة - نرمين السيد - ووفقا للصحيفة الأمريكية، فأن الولايات المتحدة تعمل على طلب المزيد من جرعات لقاح كورونا لزيادة الإمدادات الأمريكية خلال هذا الصيف، فيما أفاد المكتب الإعلامى لحكومة دبى، إن هيئة الصحة تسلمت الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا "لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 التى توفرها فى منشآتها الطبية".



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فاينانشيال تايمز: أكثر من 100 مليون شخص حول العالم تلقوا أحد لقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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