مفاجأة مذهلة.. قوة لقاح سبوتنيك الروسي تصل 100%

بعد الانتقادات التي وجهت له العام الماضي لإطلاقه مبكرًا ، أعلنت مجلة لانسيت الطبية العالمية المرموقة، إن لقاح فيروس كورونا الروسي "Sputnik V " فعال بنسبة 91.6٪ ضد أعراض فيروس كورونا.

وأكدت المجلة إن اللقاح سوبتيك في، فعال بنسبة 100٪ في الوقاية من الأمراض الشديدة ، وفقًا لتحليل مؤقت لبيانات المرحلة 3 التجريبية التي نشرت في المجلة الطبية اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

تتضمن التجربة السريرية العشوائية المزدوجة بيانات عن 19866 مشاركًا ، منهم 14964 تلقوا اللقاح و 4902 تلقوا العلاج الوهمي.

كانت هناك 78 حالة إصابة بـ Covid-19 بين المشاركين في التجربة ، وتلقى 16 منهم فقط اللقاح.

حصل الباقون على دواء وهمي ، لا يفعل شيئًا، و شملت التجربة 2،144 شخصًا فوق سن الستين.

وكشف تحليل فرعي أجري على هذه المجموعة أن اللقاح كان جيد التحمل وكان له فعالية مماثلة بنسبة 91.8٪.

تم الإبلاغ عن سبعين حدثًا ضارًا خطيرًا في 68 مشاركًا في التجربة ، بما في ذلك 45 في مجموعة اللقاح و 23 في مجموعة العلاج الوهمي ، ولكن لم يتم اعتبار أيًا منها مرتبطًا بالتطعيم ، وفقًا للدراسة.

كانت معظم الأحداث الضائرة المبلغ عنها خفيفة ، مثل أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وألم في موقع الحقن.

ويتكون اللقاح من جرعتين ، وكل جرعة يفصل بينها 21 يومًا، ويعتمد نهج اللقاح الروسي على نهج مشابه للقاحات التي طورتها أسترازينكيا وجونسون آند جونسون.