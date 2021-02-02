8 فبراير.. جلسة لاستجواب حاكم مصرف لبنان وآخرين بتهمة إساءة الأمانة

حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة يوم الإثنين المقبل الثامن من فبراير الجاري لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن التهم الموجهة لسلامة ورفاقه الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري.

يشار إلى أن النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد وجهت اتهامات إلى سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وعلى صاحب شركة استيراد دولار وأحد الصيارفة.

كما أحالت عون الملف الى القاضي منصور والذي بدوره ، وبعد مطالعة الملف، حدد جلسة الاثنين القادم لاستجواب المتهمين.