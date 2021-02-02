لبنان.. قرار بإقفال الإدارات العامة في 9 فبراير لهذا السبب

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب مذكرة بإقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء في 9 فبراير الحالي، لمناسبة عيد مار مارون، وذلك استنادا إلى المرسوم الرقم 15215 تاريخ 27/9/2005، القاضي بتعيين الأعياد والمناسبات الرسمية
وكانت قد أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عباس مرتضى، 3 قرارات تتعلق بتصدير الحمضيات الطازجة والمواشي الحية.
ونص القرار الاول الذي حمل رقم رقم 8/1 والذي يتعلق باخضاع تصدير الحمضيات الطازجة الى إذن مسبق، يصدر عن وزير الزراعة.
وفيما يتعلق بالقرارين الثاني والثالث فقد اختصا باستيراد واعادة تصدير المواشي الحية، حيث شدد علي منع استيراد المواشي الحية من الابقار المعدة للذبح التي يزيد عمرها على 48 شهرا، كما يمنع استيراد المواشي الحية من الاغنام والماعز المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 72 شهرا"، والباقي دون تعديل.
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