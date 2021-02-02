فايزر تتوقع عائدات قدرها 15 مليار دولار من مبيعات لقاح كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - قالت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع عائدات قدرها 15 مليار دولار من مبيعات لقاح فيروس كورونا في 2021، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أقدمت عددًا من الدول، على حملات التطعيم الجماعي لشعبها، بلقاح فايزر الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد، كالإمارات التي تعتزم تطعيم 70% من سكانها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.