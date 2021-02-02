login رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasati.sa لحل الواجب واثبات الحضور عن بعُد لطلاب كافة المراحلة التعليمية

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 للتعليم عن بعد في داخل المملكة العربية السعودية منذ أن بدأ الفصل الدراسي الثاني لعام 1442 التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السعودية، والكثير من المنصات الأخرى التي أتاحت بث المواد والفصول الدراسية على مدار 24 ساعة، مثل منصة إيديو شير، ومنصة كلاسيرا وغيرها من المنصات العديدة، وقد أتثبت هذه المنصات الكفاءة الكبيرة في أن توفر للطالب ما يحتاجه من معلومات ومواد دراسية، وأيضاً يمكن مدراء المدارس من التعليم عن بعد في المنزل دون الذهاب للمدارس، ونحن اليوم سوف نعرضه عليكم بالسطور القادمة.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

سوف نوفر لكم اليوم رابط منصة مدرستي الخاص بالمملكة العربية السعودية، من أجل التواصل المستمر بين الطالب والمعلم، وأيضاً ولي الأمر، مع الاستمرار في استقبال المواد الدراسية بشكل أكثر أمان دون أن يحتاج الطالب للنزول من المنزل، من أجل المحافظة على سلامة الطلاب من الإصابة بفيرس كورونا المستجد، مما جعل الوزارة تحرص على القيام بإعلان نتائج الطالب لكافة الطلاب والطالبات بالمراحل والصفوف الدراسية المختلفة، وتعد منصة مدرستي التي تتبع منصة درسك من أبرز المواقع التعليمية التي تتم بشكل إلكتروني الهامة بالوفت الحالي بالمملكة العربية السعودية، والتي قد تم دخولها بشكل يومي من قبل ألاف المواطنين، وبإمكانك الآن الدخول على الرابط الرسمي الخاص بمنصة مدرستي.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي للعودة الدراسة

أتاحت وزارة التربية والتعليم في السعودية بعض الخطوات التي مكن الطلاب من التسجيل في الموقع التي جاءت كالآتي: