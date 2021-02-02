أخبار اليمن : الصحة العالمية: 218 ألف إصابة و78 وفاة بالكوليرا في اليمن

الصحة العالمية: 218 ألف إصابة و78 وفاة بالكوليرا في اليمن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، رصد 78 وفاة وأكثر من 218 ألف حالة يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن.
وأوضحت المنظمة الأممية في تقرير عبر موقعها الرسمي، أن 78 شخصاً توفوا بوباء الكوليرا، فضلاً عن الاشتباه بإصابة 218 ألف آخرين بالوباء خلال 11 شهراً من العام 2020.
وأكد التقرير أن محافظات تعز والحديدة والبيضاء وإب وصنعاء هي أكثر المحافظات التي شهدت انتشاراً للكوليرا.
وأشار التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية تواصل دعم السلطات الصحية للاستجابة لانتشار الوباء.
وكانت المنظمة الأممية أعلنت في نوفمبر الماضي عبر تقرير لها، عن تسجيل 53 وفاة، و204 آلاف و291 إصابة بالكوليرا في اليمن، خلال العشرة أشهر الأولى من 2020.
و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة.
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