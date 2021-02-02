إيران تضاعف الطاقة الإنتاجية لأجهزة الطرد المركزى فى منشأة نطنز

جدة - نرمين السيد - يذكر أن أسطوانات الطرد المركزى تعد واحدة من المراحل النهائية لإنتاج قنبلة نووية، حيث تلزم تلك الأسطوانات لفصل نوعى اليورانيوم 235 و238، وتحويل اليورانيوم الخام من حالته الصلبة إلى حالته الغازية.
وتعمل أسطوانات الضغط المركزى بسرعة تفوق سرعة الصوت، حيث تتجمع جزئيات يورانيوم 238 على الجدار ويهبط اليورانيوم غير المخصب، فى حين ترتفع أجزاء يورانيوم 235 إلى مركز الأسطوانة العلوى، وينتقل اليورانيوم 235 من أسطوانة إلى أخرى، فترتفع نسبة التخصيب.
ويحتاج الأمر إلى 1500 جهاز طرد مركزى لمدة عام من أجل صناعة قنبلة نووية واحدة.
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