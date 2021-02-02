إصابات كورونا فى فلسطين تتخطى 180 ألفا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة 180.603 حالة تعافى منهم 169.191 وتوفى 2032.





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