سقوط قذائف هاون قرب مقر رئيس الصومال.. وحركة الشباب تعلن مسئوليتها

أعلنت وسائل إعلام صومالية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط 10 قذائف هاون على الأقل في مدينة طوسمريب، عاصمة ولاية جلمدج، قرب مقر التقى فيه رئيس البلاد، محمد عبد الله فرماجو، مسؤولين محليين.

وقال موقع "صومالي جارديان" إن الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي ورؤساء بعض الولايات الإقليمية وصلوا إلى طوسمريب، أمس الاثنين، لإجراء محادثات حول خلافات انتخابية، وبعد ساعات من وصولهم تعرضت المدينة لقصف بقذائف الهاون

وأشار الموقع إلى أن القصف استهدف مقر الرئيس وقسم شرطة ومطار المدينة، مضيفا أن مسؤولا محليا أكد أن قذيفة واحدة لم تسقط داخل أراضي المقر الرئاسي.

فيما كشف موقع "الصومال الجديد" أن أكثر من 10 من قذائف الهاون سقطت في أحياء شعبية وفي مناطق يتواجد فيها مسؤولون وجنود في المدينة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح.

وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتصلة بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عن الهجوم.