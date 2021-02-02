استفزاز جديد من إيران بشأن تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بمضاعفة أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو عدة مرات.

ووفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية، قال سفير ومندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، إنه تم تركيب أجهزة جديدة للطرد المركزي في منشأة فوردو، مشيرا إلى أنه تمت مضاعفة الطاقة الإنتاجية لأجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز أربعة أضعاف.

وفي تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر، قال كاظم غريب آبادي: "بتقديم الشكر الى العلماء الايرانيين النوويين الدؤوبين، تم تركيب سلسلتين من 348 جهاز طرد مركزي IR2m بسعة تقارب أربع مرات أكبر من النوع IR1 في نطنز ويعملان حاليا بـ( غاز) UF6".

واضاف: "كما بدأ تركيب سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي IR6 في فوردو".

وأكد مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه سيتم تركيب المزيد من اجهزة الطرد المركزي الجديدة، مشيرا إلى أن تركيب إيران مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد تحت الأرض في نطنز يوشك على الانتهاء وبدء تركيب مجموعة رابعة.

وأوضح غريب آبادي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال قادرة على التحقق من الانشطة النووي، وهي على علم بالتقدم المخطط له في هذا المجال.