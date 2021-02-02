مختص بـ الشأن الدولي: زيارة رئيس الكونغو رسالة لتفعيل دور الاتحاد الأفريقي

قال جمال رائف الباحث فى الشأن الدولي، إن تواجد رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى في القاهرة قبل الذهاب إلي اديس ابابا لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي له أهمية بالغة كما أنه يبشر بعودة الاتحاد الأفريقي لنشاطه.

وتابع رائف فى تصريح لـ صدي البلد، أن زيارة رئيس الكونغو الدايمقراطية لمصر تعد رسالة هامة تعبر عن الرغبة الكنعولية في تفعيل دور للاتحاد فيما يتعلق بإيجاد حلول أفريقية للقضايا القارية.

وأوضح الباحث فى الشأن الدولي أنه علي صعيد العلاقات الثنائية فهناك تنامي ملحوظ ورغبه من الكونغو الدايمقراطية للاستعانة بالخبرات المصرية علي صعيد التنمية او فيما يتعلق بتجربة مصر الهامة خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي خاصة ان عقبة جائحة كورونا عطلت الكثير من مسارات اجندة افريقيا 2036.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، بقصر الاتحادية، فى أول زيارة له لمصر.

وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا، حيث رحب الرئيس السيسى بنظيره الكونغولي والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك روابط تاريخية مشتركة بين البلدين، منذ التحرر الوطني في القرن الماضى.

وأضاف الرئيس السيسى، أن مباحثاته مع نظيره الكونغولى، أكدت علي عزم الدولتين الانطلاق في العلاقات، من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين ، وتفعيل اللجنة المشتركة في أقرب فرصة، ونقل الخبرات المصرية، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وفي هذا الصدد، أشار الرئيس السيسى، إلي أنه أكد، لرئيس الكونغو علي أن نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية، لافتا إلى أنه تم استعراض التطورات الخاصة بسد النهضة، بهدف التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم.

وأكد الرئيس السيسى، أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة حيث تبادلا الرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.