إعلان إثيوبي حول أزمة الحدود مع السوادن

أعلنت السلطات في إثيوبيا أنها ملتزمة بحل الأزمة مع السودان سلميًا وبتفعيل آليات عملية إعادة ترسيم الحدود فيما بينهما، وذلك في ظل استمرار الأزمة بين البلدين والتي بدأت بسبب تصعيد من أديس أبابا.

ووفق ما ذكرت شبكة العربية، قالت السلطات الإثيوبية :" أبلغنا السودان أن التطورات على الحدود لن تعود بالنفع على البلدين"، في إشارة من قبلها عن تراجعها موقفها، أمام صمود السودان، ومطالبته بأراضيه.

وقبل ذلك، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، على حرص أديس أبابا على حل النزاع الحدودي مع السودان بالطرق السلمية والدبلوماسية.

ووفقا لإذاعة "فانا" الإثيوبية، جدد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، مطالبة القوات السودانية بالعودة إلى منطقة ما قبل التوتر من أجل الجلوس على طاولة الحوار.

وبخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبي ، قالت إثيوبيا إنها تحث السودان على استئناف المباحثات حول أزمة سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

من جهة أخرى ، كشف عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا أن السودان يهدف إلى تعزيز علاقاته المتبادلة مع إثيوبيا.

وأضاف أن السودان يسعى لحل سلمي للتوترات الحدودية ، مؤكدا حرص السودان على الحفاظ على سيادته.

وكان المجلس السيادي السوداني قد أكد، أمس الاثنين، أنه لن يفرط في أي شبر من الأراضي السودانية الواقعة على الحدود الإثيوبية.

وشدد المجلس في تصريحات صحفية على أن بلاده تؤمن بالحل السلمي مع إثيوبيا، وأن خيار الحرب مع "أديس أبابا" بعيد.