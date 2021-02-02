نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العسومي: "كوسوفو" تنتهك القانون الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال والتي تدعي "إسرائيل"، وقرارها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال.



مشيرًا الي أن في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال على القدس بغير طريق المفاوضات.



وشدَّد "العسومي" على أن قرار كوسوفو في هذا الشأن ليس له أى أثر قانوني ويعتبر لاغي وباطل بموجب القانون الدولي، ولن يُغير شيء من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي.



وطالب رئيس البرلمان العربي حكومة وبرلمان كوسوفو التراجع عن هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.