فتح حساب الراجحي جاري عبر الإنترنت 1442 alrajhibank الراجحي مباشر أفراد

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محمد سياف - ابو ظبي - فتح حساب الراجحي عبر الإنترنت يتم بخطوات سهلة وبسيطة سواء عن طريق موقع الراجحي مباشر أفراد بالموقع الرسمي لمصرف الراجحي، أو من خلال تطبيق الراجحي موبايل وتحميل التطبيق على نظام هاتفك المحمول من المتجر الخاص به، وطرق سهلة وسريعة في دقائق تمكنك من فتح حساب جاري الراجحي مباشر أونلاين دون الذهاب لأحد الفروع، وهذا ما سنبينه من خلال موقع مصر فايف بالصور لخطوات فتح حساب جاري الراجحي 1442 مباشر.

فتح حساب الراجحي عبر الإنترنت 1442

في ظل ما يمر به العالم من التقدم نحو استخدام الخدمات الرقمية، وما تنتهجه المملكة العربية السعودية نحو رؤية 2030، نجد كافة المصارف في المملكة العربية السعودية تقوم بتقديم خدمات إلكترونية لعملاءها لسهولة التواصل من بداية فتح حساب جاري أونلاين، وهذا ما يقدمه بنك ساب أونلاين، ومن الدخول على موقع مصرف الراجحي الإلكتروني، وقراءة الشروط الأحكام بعناية حتى تتمكن من الحصول على حساب جاري الراجحي مباشر دون زيارة فرع، ثم تقوم بتعبئة نموذج طلب فتح حساب الراجحي مباشر.

تطبيق الراجحي أونلاين

من خلال تحميل تطبيق الراجحي الذي يتم بسهولة عبر متجر تشغيل هاتفك يتم تسطيب تطبيق الراجحي ومنه في دقائق تقوم بـ فتح حساب بنكي جاري عبر الإنترنت في مصرف الراجحي، والذي يوفر عبر موقعه الإلكتروني التطبيق الخاص به، فهو يتوافر لهواتف الأندرويد، وهواتف الآيفون ios.

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي

من الدخول على موقع الراجحي السابق يتم فتح حساب الراجحي للمقيمين من خلال كتابة وملئ هذا النموذج:

هذا النموذج المطلوب تعبئتها للحصول على حساب جاري الراجحي مباشر بطريقة أونلاين للأفراد، والذي يتطلب تعبئة بيانات سهلة وبسيطة كما يظهر بالصورة وهي:

اختيار الجنسية

نوع الهوية الوطنية

رقم الهوية أو الإقامة

رقم الجوال (يتم إرسال رسالة التحقق عليه لاستكمال فتح حساب الراجحي)

اللقب

البريد الإلكتروني

اختيار أقصى مبلغ متوقع لعملية تتم في شهر واحد

الدخل الشهري للعميل بقيمة الريال

ثم إدخال الأرقام بالصورة

ثم الضغط على التالي، واستكمال ما يظهر لكم من تكملة نموذج الحساب الجاري

شروط فتح حساب جاري الراجحي اون لاين 1442

الشروط المطلوبة لفتح حساب مصرف الراجحي مباشر هي:

توافر بطاقة هوية سارية

عمر المتقدم أكثر من 15 عام

أن يكون رقم الجوال المسجل به مسجل بإحدى مزودي الخدمة في المملكة

التسجيل بوضع بريد إلكتروني وعنوان وطني صحيح

يجب من التسجيل من قبل في خدمة أبشر لتوثيق الحساب المصرفي

إتمام عملية فتح حساب الراجحي تتم كاملة لعدم وجود خاصية حفظ بيانات

إقرار بعد شغل العميل أو احد أقاربه بالدرجة الأولى لمنصب سياسي

كما أوضحنا خطوات بسيطة يتم منها فتح حساب الراجحي بسهولة تستطيع فتح حساب جاري لدى مصرف الراجحي اونلاين عبر خدمات مباشر أفراد الراجحي بالموقع الالكتروني للمصرف.