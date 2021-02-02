شحن شدات ببجي مجانا بدون مواقع وبدون برامج 2021 ثغرة فتح بكجات مجانية

إذا كنت تبحث عن طريقة مضمونه لـ شحن شدات ببجي موبيل مجانا 2021 فهذه الطريقة كتبت مخصوصا لك، تعرف على افضل طريقة شرعية دون استخدام البرامج أو المواقع الاحتيالية التي تستغل احتياجك، حيث شهدة لعبة pupg mobile انتشار واسع جدا في جميع أنحاء العالم واصبح البنات والشباب الصغار منهم والكبار يلعبونها بسبب أنها متوفر بها روح المغامرة العالي، وأيضا بسبب التطورات التي تحدث كل فترة في اللعبة لكى لا يمل الاعب.

شحن شدات ببجي

يوجد الكثير من النسخ التي أصدرتها لعبة ببجى مثل نسخة PUBG MOBILE LITE، التي صممت بحجم مساحة اقل لكى يناسب الأشخاص الذين لا يملكون مساحة كافية في هاتفهم المحمول، وأيضا أصدرت نسخة كورية وهى تعد افضل بكثير من النسخة الرئيسية لأنها تمتلك عدد كبير من الهداية واذا كنت تريد التعرف على خطوات تحميل ببجى الكورية، في تمتلك رسومات وخرائط افضل بكثير من النسخة الأصلية.

الطريقة الأولي للحصول على شدات ببجي

لقد قامت مواقع كثيرة مزيفة بأسم ببجى قامت بالاحتيال على اللاعبين الذين يريدون الحصول على الشدات، ولكن اكثر طريقة أمانة التي التي وفرتها الشركة الرسمية لببجي هي الإعلانات، كل ما تحتاجة هو مشاهدة الإعلانات المتوفرة داخل اللعبة التي تمنحك لشدات دون الحاجة إلى دفع الأموال واذا انتهت الإعلانات اليومية

يمكنك التحميل أي برنامج VPN.

ثم قوم بتغير الدولة وبعده قم بفتح اللعبة.

وسوف تحصل على مزيد من الإعلانات مع مزيد من الشدات وكل ذلك بطريقة رسمية.

هذه الطريقة تتم من خلال موقع بطاقاتي التي يتوفر علية بطاقات للشحن.

كل ما عليك هو الدخول عل ى موقع بطاقاتى وتسجيل الدخول.

ثم اختيار عدد الشدات التي تناسبك وبعدها انتظر حتى يصلك كود التفعيل.

ومن ثم فتح لعبة ببجى وإدخال الكود الشحن التي حصلت علية.

ثم قم بالضغط على كلمة Redeem ثم انتظر قليلا حتى يتم الشحن الشدات داخل اللعبة.

ثم بعد الانتهاء الشحن فالآن قم بالاستمتاع بالشدات التي حصلت عليها وقم بترقية مستواك داخل اللعبة.

الطريقة الثانية لشحن الـ UC