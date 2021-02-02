بعد أن شكى الطلبة من بطئ الإستجابة أمس.. ماهو نظام “قياس” وآلية عمله وأهدافه؟

رابط الإختبار التحصيلى “قياس” قد واجه أمس الأثنين بطئ فى الإستجابة مع كثير من الطلبة وأولياء الأمور وصعوبات فى الدخول إلى موقع “قياس”، حيث كان الموقع لا يستجيب وبه بطئ شديد يعوق الطلبة وأولياء الامور من الولوج إلى الموقع وذلك بالتزامن مع بداية تسجيل طلاب الثانوية العامة في الاختبار التحصيلى.

مما تسبب ذلك في حالة من الإستياء بين الطلاب وأولياء الأمور، وإنتشرت مطالبات وأراء بوجوب رفع كفائة الموقع عن طريق رفع طاقة الموقع الإستيعابية للزوار ليكون الموقع قادر على إستقبال عدد أكبر من الزوار ويصبح الموقع أسرع وأكثر مرونة وتحمل للكم الكبير من الزوار.

المركز الوطنى للقياس

المركز الوطنى للقياس صدر بناءً على الأمر الملكى بإنشاء “المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم” والذى يطلق عليه إسم (قياس)، وذلك كان فى شهر جمادى الأول من عام 1421 هجري، ليقوم المركز بإجراء إختبارات موحدة لقياس مدى التحصيل العلمي للطلبة المتقدمين للمرحلة الجامعية.

وعقب إنشاء المركز تم صدور أمر ملكي بتاريخ 30 رجب عام 1437 ينص على تعديل اسم “هيئة تقويم التعليم العام” ليصبح “هيئة تقويم التعليم” ويكون منوط بالقيام بالمهام المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي الحكومي والأهلي في المملكة العربية السعودية، وقد تقرر أن تكون المراكز والقطاعات تحت إشرافها، ومن ضمنها “المركز الوطني للقياس” وذلك وفق إسمه الجديد.

بداية العمل بالإختبار التحصيلي “قياس”

والجدير بالذكر أنه قد بدأ طلاب الصف الثالث الثانى صباح أمس الاثنين التسجيل في إختبار مقياس التحصيلي، وهذا الإختبار يعد مقياس موحد لجميع الطلبة من خريجي مرحلة الثانوية العامة ليصبح معيار ومقياس عادل ودقيق لجميع الطلبة، وهو ما يساعد الجهات ومؤسسات التعليم لاحقاً بعد إجتياز مرحلة الثانوية العامة على تحديد وإكتشاف الطلبة الأكثر تحصيلاً في المستوى قبل الجامعى.

الإختبار التحصيلي

يهدف الإختبار التحصيلى إلى قياس تحصيل الطلبة في مرحلة الثانوية العامة في مواد بعينها وهى “مادة الأحياء – مادة الكيمياء – مادة الفيزياء – مادة الرياضيات”، حيث تركز الأسئلة بأقسام الإختبار التحصيلى على مفاهيم والدروس المستفادة من تلك المواد.

نوع أسئلة الإختبار التحصيلى وآلية عمل “قياس” للمجالات العلمية المختلفة

وتشمل الأسئلة المقررات المذكورة جميع صفوف الثانوية العامة الثلاثة من الصف الأول إلى الصف الثالث فى القسم العلمى.

وتأتى الأسئلة خلال الإختبار التحصيلى مختلفة ومتفاوتة في جميع المقررات الدراسية للصفوف الثلاثة للثانوية من ناحية طبيعة تركيزها على الدرجات والمستويات المعرفية بإختلافها مثل” المعرفة – الفهم – التطبيق – وغيرهم” وتكون الأسئلة موزعه على الصفوف الثانوية الثلاثة بنسب محددة كالأتى: “٢٠% من الصف الأول- ٣٠% من الصف الثانى – 50% من الصف الثالث، وبالنسب لنصيب كل مادة من عدد أسئلة الأختبار التحصيلى فهى تكون موزعه حسب نسب متقاربة على مواد” الأحياء – الكيمياء – الفيزياء – الرياضيات”.