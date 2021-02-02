أخبار اليمن : وفاة مواطنة في سجون مرتزقة العدوان بمأرب

وفاة مواطنة في سجون مرتزقة العدوان بمأرب
قضت مواطنة في سجون مرتزقة العدوان السعودي بمدينة مأرب جراء التعذيب بعد مرور شهرين على اختطافها.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن وفاة المواطنة صفاء خالد محمد صالح الأمير البالغة من العمر 24 عاما من أبناء محافظة تعز، جاء بعد اعتقالها في سجن ما يسمى بالاستخبارات منذ شهرين، جراء التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرضت له.
وكان مرتزقة العدوان السعودي اختطفوا والد صفاء وزوجها اللذان ما يزالا يقبعان في سجون العدوان بعد تلفيق تٌهم كيدية عليهم.
يذكر أن مليشيا مرتزقة العدوان بمدينة مأرب صعّدت عمليات الاختطاف بحق المدنيين من الرجال والنساء، حيث يتعرضون لمعاملة سيئة وتعذيب وحشي أدى إلى وفاة العديد منهم.
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