رغم الشكوك.. مجلة مرموقة "تفاجئ الجميع" بشأن اللقاح الروسي

أظهرت نتائج نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرموقة، الثلاثاء، وصدق عليها خبراء مستقلون، أن لقاح "سبوتنك في" الروسي، الذي اتهمت موسكو بأنها لم تعتمد الشفافية بشأنه، فعال بنسبة 91.6 بالمئة ضد "كوفيد 19" المصحوب بعوارض.

وقال أخصائيان بريطانيان، هما البروفسور إيان جونز وبولي روي، في تعليق مشترك ورد في دراسة "ذي لانسيت"، إن "النتائج الواردة واضحة وتمت برهنة المبدأ العلمي الذي يقوم عليه اللقاح، مما يعني أن لقاحا إضافيا يمكن أن ينضم الآن إلى المعركة لخفض انتشار فيروس كورونا المستجد".

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مدير صندوق الثروة السيادية الروسي، قوله إن موسكو ستكون قادرة على تطعيم 700 مليون شخص بلقاح "سبوتنك في" هذا العام.