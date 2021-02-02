أظهرت نتائج نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرموقة، الثلاثاء، وصدق عليها خبراء مستقلون، أن لقاح "سبوتنك في" الروسي، الذي اتهمت موسكو بأنها لم تعتمد الشفافية بشأنه، فعال بنسبة 91.6 بالمئة ضد "كوفيد 19" المصحوب بعوارض.
وقال أخصائيان بريطانيان، هما البروفسور إيان جونز وبولي روي، في تعليق مشترك ورد في دراسة "ذي لانسيت"، إن "النتائج الواردة واضحة وتمت برهنة المبدأ العلمي الذي يقوم عليه اللقاح، مما يعني أن لقاحا إضافيا يمكن أن ينضم الآن إلى المعركة لخفض انتشار فيروس كورونا المستجد".
ومن جهة أخرى، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مدير صندوق الثروة السيادية الروسي، قوله إن موسكو ستكون قادرة على تطعيم 700 مليون شخص بلقاح "سبوتنك في" هذا العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم الشكوك.. مجلة مرموقة "تفاجئ الجميع" بشأن اللقاح الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.