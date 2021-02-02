الجيش التركى يقتل 10 أكراد فى قصف جديد شمال العراق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام رسمية فى تركيا، قالت وزارة الدفاع التركية عبر موقع التواصل "تويتر"، إنها قتلت الـ10 أشخاص "عبر عملية جوية فى منطقة قنديل، شمالى العراق، نتيجة للتنسيق بين القوات المسلحة والاستخبارات".

وكانت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية العراقية كشفت فى وقت سابق من اليوم، أن الطيران التركى قصف قرية شينى فى قضاء بشدر صباح اليوم، متسببًا فى أضرار بعدد من المنازل"، دون الإشارة إلى أى خسائر فى الأرواح.