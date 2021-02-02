جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام رسمية فى تركيا، قالت وزارة الدفاع التركية عبر موقع التواصل "تويتر"، إنها قتلت الـ10 أشخاص "عبر عملية جوية فى منطقة قنديل، شمالى العراق، نتيجة للتنسيق بين القوات المسلحة والاستخبارات".
وكانت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية العراقية كشفت فى وقت سابق من اليوم، أن الطيران التركى قصف قرية شينى فى قضاء بشدر صباح اليوم، متسببًا فى أضرار بعدد من المنازل"، دون الإشارة إلى أى خسائر فى الأرواح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش التركى يقتل 10 أكراد فى قصف جديد شمال العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.