مقتل 6 أشخاص من بينهم 5 أطفال بإطلاق نار في أوكلاهوما 

قتل 6 أشخاص على الأقل من بينهم 5 أطفال، بعد أن قام مسلح بإطلاق النار على أحد المنازل في مدينة أوكلاهوما الأمريكية.

وبحسب المعلومات فقد استجابت إدارة الشرطة إلى نداء طوارئ حوالي الساعة 1:30 فجرا للإبلاغ عن إطلاق النار على عدة أشخاص في منزل في شارع إنديانا في مدينة أوكلاهوما، حسبما أفادت FOX23 News المحلية.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مطلق النار، إلا أنها لم تكشف عن هويته أو الدافع وراء إطلاق للنار.

وأوضحت أن القتلى هم رجل و5 أطفال كما تم نقل امرأة إلى المستشفى مصابة بجروح خطيرة.