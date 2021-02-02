اسكتلندا تفرض الحجر الصحي على الوافدين 

قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن إن الحكومة ستطلب من كل وافد من الخارج أن يخضع للحجر الصحي، مشيرة إلى أن النظر في الرفع التدريجي لقيود الإغلاق ستبدأ في مارس.
اسكتلندا تفرض الحجر الصحي على الوافدينجونسون: إجراءات الإغلاق تعمل ومن السابق لأوانه رفعها
وفي كلمة أمام البرلمان قالت: "نعتزم فرض الحجر الصحي على أي شخص يصل مباشرة إلى اسكتلندا، بغض النظر عن البلد القادم منه".
وأضافت: "اسكتلندا قد تكون قادرة على النظر في رفع تدريجي لقيود الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا اعتبارا من بداية شهر مارس".
وتابعت: "أؤكد بحذر متفائل أنه مع تلقي المزيد والمزيد من الناس للقاحات، قد نتطلع إلى تخفيف القيود تدريجيا في بداية شهر مارس".
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