طلب عاجل من ألمانيا لإدارة بايدن بشأن ليبيا

دعت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الانخراط أكثر في أزمة ليبيا.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إنه يريد من الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن إظهار مزيد من المشاركة في ليبيا التي تشهد فوضى وصراعا منذ عقد.
وأضاف "ماس" أن واشنطن لديها الوسائل والنفوذ للقيام بدورأكبر.
وتستمر جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي يشارك فيها مندوبون من جميع الأطراف الليبية في جنيف حتى الجمعة المقبل.
وقالت الأمم المتحدة إن المندوبين سيصوتون "على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يعاونه نائبان، وينبغي على هذا المجلس الانتقالي إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن حتى موعد الانتخابات".
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