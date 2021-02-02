لبنان.. بشرى سارة بشأن فتح البلاد عقب انتهاء الإغلاق

كشفت مصادر لبنانية، معلومات بشأن إمكانية فتح البلاد بعد 8 فبراير، تاريخ انتهاء الإغلاق العام، الذي اتخذ لاحتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
ووفقًا لمعلومات وصلت إلى قناة "الجديد" اللبنانية، فإن اجتماع يوم الخميس المقبل الذي سيجري لتقييم نتائج الإغلاق العام، قد يصدر عنه توجهًا لإعادة فتح البلد تدريجيا ابتداء من ٨ فبراير.
وكانت اللجنة الفنية لمتابعة إجراءات وتدابير فيروس كورونا، أصدرت بيانًا، تكشف فيه حقيقة ما نقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشان توصية اللجنة بتمديد الإغلاق لمدة عشرة أيام.
وقالت اللجنة إنها لم تعقد أي اجتماع اليوم ولم يصدر عنها أي توصية، وبالتالي فإن لا صحة للخبر المنسوب إليها.
فيما رجح نقيب الأطباء شرف أبو شرف، اعتماد توصية النقابة بإعادة فتح البلد تدريجيا بعد 8 فبراير، مع ابقاء المقاهي والمطاعم والملاهي ودور العابدة ومراكز التجمعات مقفلة.
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