بيان عاجل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر فيه من تطورات نووي إيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بسلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "IR-2M" في محطة نطنز النووية المبنية تحت الأرض.

وأكدت الوكالة أن إيران بذلك تواصل انتهاكها للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت الوكالة، أن إيران كانت تقوم بالفعل بتخصيب اليورانيوم بمحطة نطنز الننوية تحت الأرض، مشيرة إلى أن طهران أبلغتها بالفعل في ديسمبر الماضي، بأنها تخطط لاستخدام 3 من أجهزة الطرد المركزي في المحطة.

وأشارت الوكالة إلى أن إيران أوشكت على الانتهاء من تركيب المجموعة الثالثة من أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في نطنز وتستعد للبدء في تركيب مجموعة رابعة.