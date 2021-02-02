نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمجد طه: الإخوان حاولو خطف ثورة 25 يناير لكن السيسي والشعب أنقذوا البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط والمحلل السياسي أمجد طه إن جماعة الإخوان حاولت خطف ثورة 25 يناير وإسقاط الدولة المصرية، مُشيدًا بتصدي الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي لمخططات تلك الجماعة.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "عدم إيمان الإخوان بسيادة الدولة الوطنية وانتمائهم لدول معادية ك تركيا جعلتهم يحاولون خطف مطالب شعب مصر العظيم بثورة 25يناير وإسقاط هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ولكن شعب مصر بقيادة السيسي أنقذ مصر من أن تكون سوريا أو ليبيا أخرى،فتحيا مصر لتحيا أمتنا".