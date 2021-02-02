انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الداخلية تعلن تجديد عقوبة مخالفة احترازات كورونا بالقطاعات الخاصة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأول من فبراير لعام 2021 ميلاديا الموافق 19 من جمادى الآخرة لعام 1442 هجريا. بيان بتجديد التذكير الخاص بمخالفة القطاعات الخاصة والمنشآت وتعمدها بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد لمحاربة تفشي هذا الوباء.

الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الداخلية السعودية

حيث أقرت وزارة الداخلية إن الإجراءات الاحترازية التي يجب الالتزام بها هي:

1- لبس الكمامات الطبية أو غطاء يغطي الأنف والفم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

2- تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المتواجد بها الناس والزوار.

3- قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.

4- تطهير عربات التسوق والسلال بعد كل استخدام.

5- تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.

وأشادت الوزارة بعدم مخالفة هذه الإجراءات الوقائية والبروتوكولات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى القطاعات الخاصة من شركات ومولات وما شابه عدم إدخال أي شخص غير ملتزم بهذه الإجراءات.

العقوبات المفروضة على المنشأة الخاصة عند عدم الالتزام بالتدابير الوقائية

عقوبة المنشأة أو المسئول عدد مرات المخالفة 10 ألاف ريال سعودي المرة الأولي 20 ألف ريال سعودي المرة الثانية مضاعفة العقوبة وإحالة المسئول للنيابة العامة السعودية المرة الثالثة

إضافة إلى بعد النقاط إذا كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص يتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة شهور، وإذا تكررت المخالفة مرة ثانية يتم إغلاق المنشأة لمدة ستة شهور.

الإبلاغ عن وجود مخالفات

حيث أضافت وزارة الداخلية أنه من الواجب الوطني على كل مواطن سعودي الإبلاغ إذا وجد مخالفة أو أي تجمع مخالف لهذه التدابير الوقائية، وفي حال حدوث ذلك عليك الاتصال على الرقم المجاني 999 من جميع محافظات المملكة السعودية، وعلي الرقم 911 من مكة المكرمة والعاصمة السعودية الرياض.

ولذلك ندعو المقيمين والمواطنين وأرباب الأعمال وملاك المنشآت على استشعار المسئولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

حفظ الله المملكة العربية سعودية وأهلها وشعبها وداعيين الله عضو وجل بانتهاء هذا الوباء القاتل والعودة إلى الحياة الأمنة في أقرب وقت بإذن الله تعالى.

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