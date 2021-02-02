موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2021 لطلاب الأردن موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

نشرت وزارة التعليم الأردنية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك، أن نتائج التوجيهي التكميلي 2021 سيتم الإعلان عنها خلال ساعات، وقامت الوزارة بنشر رابط استعلام كشوف الناجحين، بعدما رد تيسير النعيمي، وزير التعليم الأردني، على تساؤلات وجهتها طالبة بالمرحلة الثانوية بالأردن حول موعد ظهور النتائج ورابط الاستعلام عنها.

نتائج التوجيهي التكميلي 2021

وفقًا لما تم نشره من قبل وزارة التعليم الأردنية، فإن نتائج التوجيهي التكميلي 2021 لطلاب الثانوية العامة بالأردن، ممن حضورا اختبارات الدورة التكميلية الأخيرة، والتي تم إجرائها طوال شهر ديسمبر، سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل الموافق 4 شباط، أي بعد غد، وقد حظت هذه الدورة بمشاركة آلاف الطلبة والطالبات، اختلفت أهداف دخولهم اختبار هذه الدورة.

facebook رابط نتائج التوجيهي الدورة الأخيرة 2021

قام العديد من طلاب الثانوية العامة بالأردن، بدخول اختبارات الدورة التكميلية الأخيرة، والتي تم إجرائها من قبل وزارة التعليم بالأردن، لأهداف مختلفة، حيث تنوعت أهداف الطلبة بين:

قام بعض الطلاب بدخول الاختبارات بهدف رفع المعدل التراكمي، ليتمكنوا من الدخول للجامعة المرغوبة.

بعض الطلاب تقدموا لاختبارات هذه الدورة، لأنهم لم يتمكنوا من الوصول للنسبة المطلوبة للنجاح، فهم يحاولوا اجتياز الاختبارات هذه المرة.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على رابط نتائج التوجيهي.

وزارة التعليم الأردنية

طمأنت وزارة التعليم بالأردن جميع الطلاب حول النتائج، موضحة أن عمليات الفرز النهائية سيتم خلالها مراعاة الطلاب الذي تفاجئوا بصعوبة الاختبارات بالمقارنة بالدورة الأولى، على الرغم من صعوبة الأوضاع، ولم تقم الوزارة التي أوضحت موعد إعلان النتيجة بتوضيح نسبة النجاح التي حققها الطلاب، أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بنتائج طلاب الثانوية العامة الدور الثاني.