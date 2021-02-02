ما هي أسعار مادة epoxy في السعودية؟

أسعار مادة epoxy في السعودية، تدخل مادة ايبوكسي في العديد من المشاريع بالنسبة للكثير من الأشخاص، حيث تساهم في صناعة وبدء بعض المشاريع الصغيرة للمبتدئين والمحترفين مثل الاكسسوارات النسائية والأعمال الحرفية فهي تستخدم بمجالات مختلفة، والآن أصبح بإمكان الجميع الحصول على مادة إيبوكسي في السعودية.

مادة الإيبوكسي epoxy

الإيبوكسي هي مادة قوية الالتصاق وتقاوم للاحتكاك والخدش كما أنها قادرة على التفاعل مع الكثير من المواد الكيميائية بجميع أنواعها، وتتحول تلك المادة إلى الزجاج عندما تجف فورًا وحينها تعطي مظهرًا جماليًا جميلًا للأرضيات، ويمكن التحكم بها وبمظهرها وتشكيلها حسب الرغبة من المستخدم.

أسعار الأيبوكسي في السعودية

أما عن أسعار مادة الأيبوكسي في السعودية فهي تتراوح كالتالي:

عبوة إيبوكسي للطاولات بتتوف بسعر 8 ريال سعودي. لاصق إيبوكسي سريع اندونيسي سعره 17 ريال سعودي. لحام إيبوكس ستيل أبرو الأمريكية يباع بسعر 17.60 ريال سعودي. بي سي كلير أونصة لحام بارد مقاوم للماء سعره 59 ريال سعودي. ديفكون إيبوكس لحام بارد 14 مل سعرها 59 ريال سعودي. بي سي أيبوكسي لحام بارد 1.5 أونصة بسعر 75 ريال سعودي. بي سي أي إيبوكس لحام بارد 5 باوند سعره 95 ريال سعودي. بي سي 11 إيبوكس لحام بارد 1 باوند بسعر 129 ريال سعودي. عدد 2 جالون إيبوكسي للأسطح سعره 223 ريال سعودي. جالون واحد إيبوكسي للأرضيات والكونكريت بسعر 258 ريال سعودي. 50 رطل إيبوكسي للأرضيات سعره 1919 ريال سعودي. إيبوكسي شديد التحمل الأرضيات بسعر 2039 ريال سعودي.

طريقة تحضير مادة الأيبوكسي للأرضيات

مادة الأيبوكسي الجديدة تكسر حاجز الملل والرتابة في شكل الأرضيات المعتاد وسعرها يختلف وفقًا لسعر البترول واللون والمنشأ، وتمر مادة الأيبوكسي الأرضيات ببعض المراحل هي: