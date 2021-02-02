رابط منصة madrasati.sa مدرستي التعليمية 1442 لحل الواجب وتحميل الدروس جميع المراحل التعليمية

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 لكي يتمكن الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور من تسجيل الدخول عبر المنصة، لكي يكونوا على متابعة مستمرة بكل ما يوجد في الموقع من مناهج تعليمية ودروس وحصص يومية منذ أن بدأ الفصل الدراسي الثاني وحتى وقتنا الحالي في المراحل التعليمية المتنوعة بالممكلة العربية السعودية، على حسب ما تم الإعلان عنه من خلال المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بالسعودية، بالساعات الماضية، لذا فقد تمكنت الوزارة أن تعلن لجميع الطلاب والطالبات القيام بتسجيل الدخول عبر المنصة التعليمية مدرستي، من أجل الاستفادة الكاملة من الخدمات التعليمية المتاحة في الموقع بالفترة الأخيرة.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

يتمكن جميع الطلاب عبر منصة مدرستي التعليمية بالفصل الدراسي الحالي 1442 من أجل الإطلاع على كافة الحصص الدارسية الافتراضية التي يحصل عليها الطالب بشكل يومي عبر المنصة بشكل مستمر بشكل طبيعي، بظل ما أصدرته الحكومة مؤخراً بتعليق الدراسة بكافة المدارس والجامعات بالمملكة العربية السعودية، من أجل مكافحة فيرس كورونا المستجد بين الطلاب والطالبات والمعلمين، كما أن الطلاب يستطيعوا حل الوجبات الدراسية الخاصة بهم عن طريق المنصة لكي يراها المعلم يومياً ويضع عليه ملاحظاته إذا وجدت وهذا يتم من خلال الدخول على رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي وإضافة كافة البيانات لتسجيل الدخول الخاص بكل طالب والبدء على الفور باستخدام المنصة والاستفادة من كافة الخدمات الموجودة بها بشكل يومي.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي

يجب اتباع بعض الخطوات من قبل الطلاب والطالبات لكي يتم تسيل الدخول للمكنصة التعليمية عبر الانترنت ومتابعة المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني لكافة الصفوف التعليمية كالآتي: