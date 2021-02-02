مطار أوكلاند الأميركي يوفر خدمة بيع اختبار تشخيص كورونا

نيويورك ـ وكالات: قام مطار أوكلاند الدولي بالولايات المتحدة الأميركية، بتوفير خدمة بيع مجموعات اختبار “كوفيد19″ في آلات البيع، ليصبح بذلك أول مطار يقدم هذه الخدمة للمسافرين. وفقا لما نشره موقع المطار الرسمي قد يكون توفير اختبارات تشخيص “كوفيد19″، على نطاق واسع وبأسعار معقولة، عاملا حاسما في عودة الحياة إلى طبيعتها بعض الشيء، فخيار اختبار نفسك في الصباح عن طريق البصق في أنبوب أو مسح للأنف، ثم الانتظار مدة 15 دقيقة للحصول على النتيجة، سيسرع من عملية التشخيص، ويسهل عملية عودة قطاع الطيران إلى طبيعته بشكل تدريجي. ويتراوح سعر الاختبار من 130 دولارا إلى 150 دولارا.

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